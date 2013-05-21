ماجد ورنا.. كلاكيت ثاني مرة

قبلسبعة أشهر نشرت الصحف تقارير عن حالة (ماجد ورنا) اللذين يعانيان من مرض فرط السمنة، الذي أثر على ممارستهما لحياتهما الطبيعية.

تفاعل المجتمع مع القضية وتم تداول قصتهما على مجال واسع وقامت كثير من وسائل الإعلام بتغطية الخبر، والحمد لله نجح هذا التفاعل في إحياء وزارة الصحة و(صحصحتها)، فوضعت بعض التعليقات حول حالة (ماجد ورنا)، وصدر على هذا الأساس أمر سامٍ يأمر بنقلهما «على وجه السرعة» للعلاج في الخارج، فعلاجهما غير متوفر في الداخل، ولكن كالعادة، التعطيل والتعقيد هو سيد الموقف.

فبعد صدور الأمر السامي توقعت بأن قضيتهما قد تم حلها، ولكن مع الأسف اتضح بأنهما مازالا موجودين في مستشفياتنا بحجة عدم توفر الطيارة الطبية!! أتوقع أن وزارة الصحة بحاجة إلى حملة أخرى (تصحصحها) من جديد.

نقلا لـ صحيفة "الشرق"