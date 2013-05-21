مغادرة 124 ألف وافد من السعودية ونقل خدمات 139 ألفاً

قال مدير إدارة شؤون الوافدين بمنطقة الرياض العميد محمد العنزي إنه منذ بداية المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة تم نقل خدمات أكثر من 139025 وافداً.

وأضاف ضمن حديث له في برنامج "الثامنة" على قناة MBC والذي يقدمه الزميل داود الشريان أنه تم تغيير مهن 63811 وافداً، إضافة إلى مغادرة 124417 وافداً.

وأشار العنزي إلى أن تأشيرة الخروج النهائي لا تُمنح إلا إذا كان الوافد خالياً سجله من أية قضايا مسجلة عليه بالحاسب الآلي، مؤكداً أن الفترة التصحيحية تشهد إقبالاً منقطع النظير لتصحيح الأوضاع.

وكشف عن أن الإقبال على المغادرة كان أكثر من الإقبال على تصحيح الأوضاع، وأن إدارته لا تستطيع ضمان عدم هروب العمالة، وقال: "نضمن تشديد العقوبات، فمن يتلاعب ستكون هناك عقوبات صارمة بحقه، بالغرامة على صاحب العمل 100 ألف ريال، وعلى العامل إذا عمل لحسابه الخاص، إذ ستنطبق عليه نفس الغرامة".