من يشجع «المحتسبين» ؟



أُشفق على المحتسبين الذي يجتمعون ويعترضون تحت تأثير رسالة نصية متبادلة أو احتقان داخلي مبني على جملة من التناقضات والقناعات والشكوك التي لا تلبث أن تزول يوماً وإن طال، وأتألم أن يكون التجمع البشري والدعاء العلني وملاحقة المسؤول المعني أو المنتمي للجهاز المغضوب على قراراته تقرأ وتعتبر حلولاً جذرية ومناسبة وصالحة للزمان والمكان، هذه التصرفات المتهورة تزيد المجتمع ثقة بأن الاحتساب يمارس بالطريقة الخطأ والكيفية الخطأ وبما لا يعكس أخلاقيات المسلم وحضوره المتزن المتوازن في جل معاركه الوهمية أو العلنية والظاهرة والمستترة.



يسأل المحتسب رب العباد أن يقطع الرزق ويمنع التوفيق عن المسؤول أو المعني بإصدار قرار عمل النساء في المحال النسائية بحجة أن ميدان العمل النسائي في هذه المحال مشبع بالتجاوزات ومهين للمرأة ويضعها في زوايا حرجة ومقلقة لم تكن لتذهب إليها وتعيشها إلا بمعية هذا القرار ومن تحت رأس من أقره وسعى لتنفيذه.



بات الاحتساب حكاية دائمة مع أي فعل لا يتفق مع المزاج بذريعة أن الأفعال والقرارات تغلبها الشكوك، وتدعمها لعنة التغريب والتخريب وأننا لا نريد خيراً لا بمجتمعنا ولا بنسائه الذين باتوا الشغل الشاغل في كل تشكيلات الاحتساب، وكأن بيد هؤلاء المحتسبين كل الأدوية والعلاجات ويقرأون الكف والمستقبل، ومؤمنون أن في هذا العمل الاحتسابي المستمر درء للمفاسد التي يرونها دوماً ولا يراها غيرها ولا يعنيهم عداها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذاك جل ما استوعبوه من النصوص الدينية والحصص الدينية المتراكمة وبزعمهم أن هذه الأفعال تعكس تأثيراً إيجابياً وتزيد من الرغبة في الاقتراب منهم بينما هي تقدم النفور منهم وتشجع على إبطال العقل والإذنين عن السماع لهم والاقتناع بما يقولون، فهم ينشئون جيلاً ومجتمعاً لا يحبهم ولا يرغب في منحهم وقته، وسيعاندهم في القادم من الأيام ويجعلهم أضحوكة مستمرة.



الشوشرة والضجيج والدعاء ورفع الصوت والتشنج المصحوب بعبارات غير منضبطة على الخط ومعارضة الطريق في الذهاب والإياب فيه تأثير ديني وفكري في المتلقي والمصادم للاحتساب، الدين لم يكن يوماً بهذه الفرق الجماعية التي لا تعترف برئيس ظاهر ولا متصل، والذاهبة لمنطقة الخصام باجتهادات شخصية أو بدعم مختف ومستتر، نجاح المحتسبين لا يكمن في حجم العضلات ولا درجة الحبال الصوتية، النجاح متمثل في إقناعنا أولاً بأن تصرفاتهم من وعي ديني ونابعة من عقل مسلم مدرك وملم بالأبعاد والتصورات، وثانياً مداواة واحتواء حالة الكره الاجتماعية التي تنمو بسرعة ويصاحبها سيل من الدعوات التي قطعاً تناولها وتعلمها من أفواههم أكثر من مرة.



نقلا لـ صحيفة "الحياة"