"التربية": تسرّب في الاختبارات بسبب المعلمين

شدّدت وزارة التربية والتعليم على كافة المدارس (بنين وبنات) في جميع مناطق المملكة على ضرورة سرّية الأسئلة، ومنع تصويرها بالأماكن العامة، حيث إن هذا العمل يتنافى مع دليل تعليمات ونظم الاختبارات في المادة الرابعة.

واعترفت إدارات "التربية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المدينة"، بعدم وجود سرية في أسئلة الاختبارات، وذلك بسبب قيام بعض المعلمين بتصوير أوراق الاختبارات في الاماكن العامة .

كما وجّهت الإدارات تعميماً شديد اللهجة إلى كافة المعلمين نظراً لما قاموا به من إخلال بالتعليمات، الأمر الذي تسبب في هتك سرية الأسئلة الاختبارات.

وقالت الوزارة "لا يجوز تصوير أسئلة الاختبارات خارج المدرسة مهما كانت الأسباب، ويجب على كل إدارة مدرسة تبليغ المعلمين بذلك وأخذ تواقيعهم، وتخصيص مكان في كل مدرسة محدد لتصوير وتظريف الأسئلة لا يستخدم لأي غرض آخر في نفس الفترة، على جميع مديري المدارس الحرص واليقظة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الاسئلة وسريتها، وتغلق ظروف الأسئلة ونماذج الإجابات إغلاقاً جيداً، وتختم بختم المدرسة من جميع الجهات ويوقع مدير المدرسة ومعد الاسئلة على تسليم الاسئلة واستلامها في السجل المخصص وتحفظ في خزنة المدرسة في مكان آمن وتحت مسؤولة مدير المدرسة، وفي حال فتح الاسئلة تكون على حسب الجدول وكل مادة على حدة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض وبمشاركة معلم المادة وفق محضر مخصص وبعد التأكد من سلامة ظرف الأسئلة".