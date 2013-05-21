"ملتقى الفنون البصرية" الخليجي يعلن أسماء الفائزين

أربعة سعوديين يحصدون جوائز في "ملتقى الفنون البصرية" لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والثقافة.

وجاءت نتائج المسابقة، بحسب ما نقلت "الوطن"، بفوز الإماراتية فاطمة سعيد وعلي البداح من الكويت بالسعفة الذهبية في مسابقة الخط العربي، ونال السعفة الفضية حسن الحليلي، وأحمد أبوسرير من السعودية، وذهبت السعفة البرونزية إلى محمد مندي من الإمارات، وجعفر آل سيف من السعودية.

وفي مسابقة الفنون التشكيلية فاز بالسعفة الذهبية الفنان إبراهيم الخبراني من السعودية، والفنان عيسى المفرجي من عمان، وحصل على السعفة الفضية الفنان محمد القصاب من الإمارات، والفنان جابر أحمد من الكويت، ونال السعفة البرونزية الفنان فيصل العبدالله من قطر، والفنان إدريس الهوتي من عمان.

أما في فئة التصوير الضوئي ففاز بالسعفة الذهبية محمد باعمر، وياسر الفارسي من عمان، والسعفة الفضية ماجد العامري، وموزة الفلاسي من الإمارات، وبالسعفة البرونزية أحمد الشكيلي من عمان، ومحمد السلطان من الكويت.

وأكد عضو لجنة التحكيم الخطاط السعودي حسن آل رضوان عن سعادته بعضوية لجنة تحكيم مسابقة الخط العربي، مضيفاً أن الفعاليات تستمر 6 أيام، يتخللها معرض فني يضم إبداعات المشاركين في الملتقى الخليجي، بالإضافة إلى محاضرات وندوات عن جميع الفنون من ضمنها الخط العربي الذي سيشارك في محاضرة عنه.

وأوصت لجنة التحكيم في كلمتها التي ألقاها رئيس اللجنة الفنان التشكيلي القطري حسن الملا بأن "تلتزم الدول الشروط والمعايير للملتقى واختيار الأجود والأمثل والفريد والأحدث".

يُذكر أن الملتقى يهدف إلى لتعزيز التعاون وإذكاء روح الأخوّة وتوثيق أواصر الوحدة بين أبناء دول المجلس، وإتاحة الفرصة للفنانين الخليجيين للقاء وتبادل الخبرات الفنية بينهم والتي تعتبر بمثابة رسائل بصرية حية للجميع.

كما يتضمن برنامج ملتقى الفنون البصرية الخليجي مجموعة من الفعاليات منها رحلة تطبيق عملي (تصوير ورسم مباشر) إلى محافظة الداخلية التي تضم قلعة وسوق نزوى وحصن جبري، إضافة إلى زيارات لدار الأوبرا السلطانية.