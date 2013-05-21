240 ألف متر مكعب يومياً لمحطة تحلية مياه جدة الجديدة

بحضور محافظ مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد، يدشن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، مساء الأحد القادم المحطة الجديدة التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وخط الأنابيب الذي نفذته الشركة الوطنية للمياه بطول أكثر من عشرة كيلو مترات.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي تعمل بالتناضح العكسي (240) ألف متر مكعب من المياه يوميا، وينتظر أن تشكل إنتاجيته تعزيزا كبيرا للمياه المحلاة التي تصل إلى جدة من محطة "الشعيبة 3".

وقال محافظ التحلية الدكتور عبدالرحمن آل ابراهيم بحسب ما نقلت صحيفة "الجزيرة": إن "مدينة جدة ستودع العطش"، وأن "المحطة الجديدة تعمل بتقنية حديثة ولا تعتمد على الوقود وهي آلية صديقة للبيئة، وتمتاز بالاعتمادية والإنتاجية العالية وخفض استهلاك الطاقة والشبكات الذكية".

وكشف مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الغربي المهندس محمد الثبيتي ورئيس لجنة الإشراف على المشروع، أن المؤسسة بدأت إنشاء المحطة بعدما أزيلت محطة جدة (المرحلة الثانية) والتي كانت تنتج 40 ألف متر مكعب فقط.

موضحا أن، المحطة البديلة تعمل بالتناضح العكسي ولا تعتمد على الوقود، وهي تقنية حديثة صديقة للبيئة بحيث لا توجد فيها مداخن، وبالتالي سيتم التخلص من مدخنتين من المداخن الموجودة في موقعها، وتبقى مدخنتان لها أنظمة مراقبة وآليات لإزالة الغازات الضارة، علما بأن أكثر من 95 % من الأدخنة المتصاعدة البيضاء التي ترونها عبارة عن بخار ماء.

يذكر أن وزير المياه و الكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن ال ابراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للمياه لؤي المسلم، سيحضرون جميعا مساء الأحد المقبل، لحفل التدشين في جدة.