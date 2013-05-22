استحداث وسيلة لتواصل الصم والبكم مع البلاغات المرورية

خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في استحداث وسيلة للتواصل مع البلاغات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، أطلقتها إدارة مرور منطقة الرياض، من خلال الرقم "0505334993" حيث يتم استقبال بلاغاتهم عبر رسائل الجوال.

وأشارت إدارة مرور منطقة الرياض، بحسب ما نقلت "الوطن"، إلى أن المعاق الذي يرسل رسالة على الرقم الخاص بهذه الفئة تلبى له الخدمة على وجه السرعة، تقديرا لظروفه الخاصة.

كما أعلنت الإدارة أن هذه الخطوة جاءت لمواكبة التطور وإزالة الفجوة بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمرور، ولتسهيل عملية تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة مع مركز القيادة والتحكم المروري "عمليات المرور" للإبلاغ عن حادث مروري أو طلب مساعدة من الخدمات التي يقدمها المركز، على أن يتم استقبال البلاغ عبر أجهزة حاسب آلي في غرفة العمليات، وتوجيه الفرق المرورية للموقع للتعامل معه.