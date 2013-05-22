بدر بن عبدالمحسن: اعتزلت الأمسيات فقط وسأتفرغ للكتابة

أعلن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن اعتزاله الأمسيات الشعرية والاكتفاء بكتابة الشعر بعيداً عن الأضواء.

وأتى إعلان الأمير بدر اعتزاله في ختام أمسيته التي أقيمت بالتزامن مع المعرض التشكيلي الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض مساء أمس وشارك فيه 24 فنانا وفنانة جسدوا بلوحاتهم أشهر قصائد الأمير بدر في 53 لوحة.

وقال الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن في حديثه لقناة العربية، "أنا لم أعتزل الشعر ولكن اعتزلت الأمسيات الشعرية وذلك لعدم مقدرتي لحضور مثل هذه الأمسيات، ومشاركتي في الفترة الماضية كانت فقط للأعمال الخيرية، حيث كانت ثلاث أمسيات خلال أربع سنوات، لما أشعر به من إرهاق منها".

وأضاف: "لم يكن هذا الخبر يستحق هذا الاهتمام، ولكل من يريد أن يسمعني أو يراني أود إخبارهم بأني سأكون متواجدا خلال بعض الأعمال الوطنية وغيرها".

وأوضح الأمير بدر بن عبدالمحسن، "في الغالب أن السنين القادمة لن أقيم فيها أي أمسية لأني أود التفرغ للكتابة، والشعر ليس بوظيفة للشخص وهناك أشياء أود عملها بعيدا عن مثل هذه الأمسيات".



