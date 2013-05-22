رجل أعمال صيني يشتري حمامة مقابل 400 ألف دولار

وسط اهتمام ضخم ومتزايد في آسيا بطيور السباق، اشترى رجل أعمال صيني حمامة بلجيكية، مقابل 310 آلاف يورو (398500 دولار)، وهو رقم قياسي عالمي.

الحمامة تبلغ من العمر عاما واحدا، باعها مربي الحمام البلجيكي ليو هيرمانز، وهو شخصية معروفة لهواة تربية الحمام، ضمن مجموعة كاملة تضم 530 طائرا في مزاد في عطلة نهاية الأسبوع جلبت له 4.3 مليون يورو.

وقال نيكولاس جيسلبرخت من موقع "بيبا" لمزادات الحمام "الحمامة لا تزال صغيرة، ويمكن لصاحبها الصيني الجديد أن يستخدمها للتناسل لثماني سنوات أخرى على الأقل".

وقال الموقع إنه على الرغم من أن المزاد جذب الاهتمام من 27 دولة، لكن تسع حمامات من أغلى عشر حمامات سباق في المزاد اشتراها عملاء من الصين وتايوان.