ضبط معملين لتصنيع "العرق" والخمر بجدة

قامت الجهات الأمنية الممثلة في أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة مكة المكرمة، بضبط معملين لتصنيع العرق المسكر في منطقتي الخمرة والنعيم بمدينة جدة.

وبحسب ما ذكرت "المدينة" عن مصدر أمني، فإنه وردت معلومات دقيقة حول وجود معمل لتصنيع مادة العرق المسكر، يقوم على إعدادها عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة، من الجنسية الاثيوبية، داخل الأراضي الفضاء في مخطط الخمرة.

وأشار المصدر إلى أن عملية الدهم تمت في ساعة متأخرة من المساء، وبعد صدور التعليمات لتنفيذ المهمة تم القبض على المتورطين في القضية، وثبت بما يشهد به الواقع ممارستهم تصنيع مادة (العرق) المسكر، وضبط عدد (2) برميل سعة 250 لترا، إضافة إلى عدد (1) مشبة حديد سعة 250 لترا.

كما قامت فرقة ضبط ميداني بالقبض على 3 وافدين من الجنسية الهندية، يمارسون نفس النشاط المشبوه في شمال جدة بحي النعيم، حيث وجد بحوزتهم عدد (17) برميلا سعة 250 لترا، إضافة إلى عدد (70) قارورة ممتلئة بالخمر.