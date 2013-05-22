عضو في "الشورى" تنتقد شروط تسجيل المرأة بمنح الأراضي

انتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح في تصريح إلى "الوطن"، شروط التسجيل في برنامج منح الأراضي "أرض وقرض" التابع لوزارة الإسكان، والذي يشترط تجاوز المرأة سن الأربعين دون زواج للحصول على منحة أرض، أو أن تكون مطلقة أو أرملة.

كما استنكر عدد من سيدات المجتمع، هذا الشرط الذي يحدد سنا معينة للمرأة من أجل حصولها على أرض أو قرض سكني.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح خلال تصريحاتها، بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشرط، انطلاقا من حق المواطنة لكلا الجنسين، دون تعليق حق تملك المرأة للسكن بشروط محددة، خاصة بالسن أو حالتها الاجتماعية.

وأشارت إلى أن مثل هذه الشروط ستزيد من عدد النساء المتضررات من عدم امتلاكهن لمسكن في ظل عدم انطباق الشروط عليهن.

فيما طالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين من وزارة الإسكان إعادة النظر في تحديد سن الأربعين شرطا للتسجيل في البرنامج، خاصة أن هناك على حد قولها فتيات – لم يصلن للأربعين- تخلى أولياء أمورهن عنهن، وهن بحاجة لمسكن حماية لهن من الظلم والامتهان والذل.

وأضافت أن إلزام المرأة بواجبات المواطنة دون الالتزام بمنحها حقوق المواطنة كاملة دون تمييز أو شروط يعد ظلما، لها ومن حقها التمتع بحقها في امتلاك مسكن يؤويها دون قيد أو شرط، مثلها كما الرجل في الحاجة للسكن.

كما انتقدت زين العابدين اشتراط صندوق التنمية العقاري على المرأة المطلقة مرور سنتين على طلاقها لمنحها قرض السكن.

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، أن وزارة الإسكان تعمل في الوقت الحالي على وضع آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج "أرض وقرض"، وذلك عبر مجموعة من المواصفات والشروط يتم من خلالها تحديد مستحقي السكن، خاصة أن هذه الآلية التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة مبنية على أساسين؛ أولهما استهداف الأسرة وليس الفرد وثانيهما من لا يملك المسكن المناسب.

وأشار إلى أن هناك شروطا جديدة للاستحقاق غير تلك المطبقة في صندوق التنمية العقاري سيعلن عنها الفترة المقبلة، وستكون أكثر شمولية، حيث سيتم التحقق من الفرد المقدم على البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية للتأكد من عدم امتلاكه لمسكن ليتم بعدها منحه أرضا أو قرضا أو وحدة سكنية مناسبة.

وأبان الزميع أن المرأة إن كانت تعيل أسرتها فستكون من مستحقي السكن، مثل أن يكون عائل الأسرة غير موجود أو عاجزا أو تكون المرأة أرملة أو مطلقة.