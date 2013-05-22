ماس كهربائي يتسبب بحريق بمستشفى الملك خالد في حائل

اندلع حريق عصر اليوم في سكن الممرضات التابع لمستشفى الملك خالد بحائل ، تسبب في تصاعد ألسنة دخان كثيفة جراء اشتعال إحدى التوصيلات الكهربائية التي تسببت في ذلك.

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل النقيب عبدالرحيم الجهني لـ"العربية.نت"، أن "إدارة الدفاع المدني استقبلت بلاغاً من إدارة المستشفى يفيد بوقوع حريق دون ذكر تفاصيل أكثر عن المكان المحدد للحريق، ما دعانا إلى توجيه المراكز القريبة التابعة للدفاع المدني بمساندة الموقع، وقد يتطلب الأمر إلى إخلاء المرضى والطاقم الطبي".

وأضاف "عند تواجدنا في الموقع، تبين أن الحريق تركز في منطقة واحدة وهي المنطقة الخاصة لسكن الممرضات القريبة من المستشفى، وتم إجراء عمليات الإخلاء لعدد بسيط، دون وقوع إصابات أو اختناقات أووفيات".

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، من استخدام التوصيلات والأفياش الكهربائية رديئة الصنع، والتي تعتبر سببا في اشتعال الحرائق، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة إلى مستوى عالي، ما يؤثر على الاحمال الكهربائية.

ولا زالت مديرية الدفاع المدني، تحاول جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن سلامة المستخدمين لتلك التوصيلات والأجهزة، والالتزام بالمواصفات السعودية القياسية المعتمدة.