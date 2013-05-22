متقاعد يُحضر توأمه لحفل تكريمه وسط اندهاش الحضور

تداول مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لمدير مدرسة في حفل تقاعده بمحافظة فيفا (جنوب السعودية) وأخيه التوأم، ما دعاهم إلى عمل "هاشتاق" مخصص للصورة والتدوين من خلاله.

وشهد الحفل التكريمي للمدير المتقاعد أحمد عبدالله الفيفي حضور شقيقه التوأم الذي أثار الانتباه لشبهه الكبير بأخيه، لدرجة يصعب التفريق بينهما في حال اجتماعهما.

وأقامت مدرسة العدوين المتوسطة والثانوية بمحافظة فيفا حفلا لمديرها المتقاعد إثر مسيرة حافلة بالتعليم امتدت 30 عاماً.

وخلال الحفل، شارك الأخ التوأم في التكريم الذي قُدمت فيه الهدايا والدروع من منسوبي المدرسة والمسؤولين وأعيان المجتمع.

ونشر بعض المغرّدين تعليقات طريفة على هذه الصورة مثل: "يبدو أن الدوام أسبوع له وأسبوع لأخيه"، وأضاف آخر: "تمنيت أشوف وجه المدير لما سلمهم الجائزة"، وقالت إحدى المغردات: "أول مرة أشوف توأم شايب"، وهو فعلاً أمر غريب خصوصاً على المجتمع السعودي.