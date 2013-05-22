مقتل مطلوبين أمنيين في تبادل لإطلاق النار في السعودية

قُتل مطلوبان أمنيان في تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية في حفر الباطن "شمال شرق" السعودية.

وكانت الجهات الأمنية تستعد للقبض على شخصين بعد تورطهما في عمليات قتل، وسطو مسلح وإطلاق للنار على دوريات الأمن في الرياض والمنطقة الشرقية.

وتم تتبع الجناة، بالتنسيق مع إدارة شؤون الأمن العام بعد أن شكلت فرق ميدانية من الرياض والمنطقة الشرقية ومحافظاتهما للقبض عليهما.

وبحسب صحيفة "الشرق"، كان المطلوبان قد تورطا في قضية مقتل مواطن بمحافظة الأفلاج في منطقة الرياض، والسطو المسلح على آلية نقل مركبات في هجرة خريص بمحافظة الأحساء، وتهديد قائدها والاعتداء عليه، والاستيلاء على المركبة المنقولة بواسطتها والهرب بها.

بالإضافة إلى تورطهما في حالتي سلب مركبات تحت تهديد السلاح في محافظة رماح، ومحافظة النعيرية، وإطلاق النار على دوريات الأمن ورجال الأمن في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، إنه لِخطورة ما أقدم عليه المتهمان من قضايا قتل وسلب وإطلاق للنار باستخدام الأسلحة النارية، فقد تم تشكيل فرق ميدانية من المنطقتين الرياض والشرقية ومحافظاتها لتتبع الجانيين والقبض عليهما بالتنسيق مع إدارة شؤون الأمن في الأمن العام.

وتمكنت الفرق الميدانية بعد تحريات موسعة خلال الفترة الماضية من حصر تحركات المطلوبين لتحديد مكان وجودهما، إلى أن تم العثور عليهما مساء أمس في منطقة صحراوية قرب هجرة سامودة بمحافظة حفر الباطن، وكانا يستقلان مركبة مسلوبة "جيب لكزس".

وحاول المتهمان الهرب وإطلاق النار على رجال الأمن، وقد نتج عن مقاومتهما لرجال الأمن إصابتهما بعدة أعيرة نارية أسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر إصابة بالغة، عدا عن تلفيات ببعض المركبات الأمنية والمركبة المسلوبة، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وفي تمام الخامسة والنصف من صباح اليوم أعلنت وفاة المصاب.

كما عثر في حوزة المتهمين على بندقية ومسدس وسلاحين رشاشين، وكمية من الذخيرة الحية، وباشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي في الواقعة.