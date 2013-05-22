موجة غبار تحد من الرؤية في بعض أنحاء السعودية

تعرضت المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في السعودية، الأربعاء، لموجة غبار نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية حتى وقت متأخر من نهار اليوم.

وتوقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وأجزاء من وسط السعودية، وتتأثر الرؤية بسبب العوالق الترابية والغبار على جنوب وأجزاء من غرب السعودية.

كما توقّع التقرير سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة في فترة الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على النصف الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج.

وأما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فأغلبها جنوبية شرقية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.