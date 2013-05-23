إدانة 8 متهمين سعوديين في قضية "تصفية ضباط المباحث"

أدانت المحكمة الجزائية السعودية 8 سعوديين بتهمة علمهم بصدور بيان من قبل قادة تنظيم القاعدة يدعو إلى تصفية ضباط المباحث واتفاق بعضهم على البحث عن عناوين ضباط المباحث وإرسال رسائل تهديد لهم، وتكوين مجموعة لتصفية الضباط الذين كان من ضمنهم المقدم مبارك السواط.

وأصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة الأربعاء، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 من أصل 10 متهمين، وسجنهم لفترات تراوحت بين 10 إلى 25 سنة. وقضى الحكم أيضاً بمنع المدانين من السفر بعد انتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لفترة سجنهم.

وأدين المتهمون أيضاً بتهم إحراق سيارات ضباط الأمن واستهداف الأجانب غير المسلمين، واعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة، بجانب التستر على بعض المطلوبين أمنياً، والذهاب لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، إضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن.

وقرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، يذكر أنه يمكن تقديم الاعتراضات على الحكم خلال 30 يوماً من موعد استلام كل متهم لصك حكمه.



