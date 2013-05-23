إغلاق مستودع في الشرقية روّج منتجات منتهية الصلاحية

قامت فرق تابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية بمداهمة مستودع في المنطقة الشرقية كان مخزناً لكميات كبيرة من مواد التجميل والشامبوهات والكريمات، ومواد أخرى منتهية الصلاحية، يتم توزيعها على المحال التجارية.

ورصد المفتشون خلال مداهمة المستودع أكثر من 18 ألف منتج منتهي الصلاحية، مر على تاريخ انتهاء بعضها عامان. وكان العاملون في المنشأة يقومون بخلط هذه المنتجات مع مواد جديدة وترويجها في السوق على أنها حديثة الإنتاج.

وتم إغلاق المستودع ومصادرة المواد الفاسدة لتلفها واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق معهم. كما رُفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وتم اتهام المسؤولين عن المستودع بالغش وإلحاق الضرر بالمستهلكين.