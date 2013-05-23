السعودية.. تحذير من أجهزة لقياس السكر تعطي نتائج خاطئة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام أجهزة لقياس السكر، تعطي قراءات خاطئة، وأوضحت في بيان لها أمس الأربعاء، أن بعض الأجهزة غير حاصلة على شهادة الإذن بالتسويق في المملكة، ولم يتم فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منافذ الدخول.

وطالبت الهيئة من يقومون باستخدام هذه الأجهزة الخاصة بقياس نسبة الجلوكوز بالدم بالتوقف عن استخدامها واستبدالها بشكل مجاني من قبل الشركة المصنعة.

وأوضحت الهيئة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق"، أنها تلقت بلاغاً من شركة (Lifescan Johnson & Johnson Company) عن قيامها بسحب واستبدال أجهزة قياس السكر في الدم للاستخدام المنزلي من طراز (OneTouch® Verio® IQ), وطراز (OneTouch® Verio® Pro) وذلك بسبب إعطائها قراءات خاطئة لنسبة الجلوكوز في الدم.

كما أبلغت شركة (Abbott Diabetes Care) الهيئة عن قيامها بسحب منتج خاص بقياس نسبة السكر في الدم من طراز (Freestyle InsuLinx ) للاستخدام المنزلي، وذلك بسبب إعطاء الجهاز قراءات خاطئة لنسبة السكر في الدم. ودعت الهيئة الجميع للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.