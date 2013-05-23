رشّي الثيّل

كان الناس فيما مضى، لا يحتفلون إلاّ بالعيدين والأعراس. وكانوا في هذه الاحتفالات، يتناصحون بعدم الإسراف في مظاهر الفرح وفي أوجه الإنفاق على الطعام والشراب، على الرغم من تواضع هذه الاحتفالات، وخلوّها من ملامح التبذير. ومع مرور الوقت، صارت الأعياد تتزايد من العيدين إلى عيد الميلاد وعيد الأم وعيد ذكرى الزواج وعيد الحب. كما صارت حفلات العرس الواحد تتزايد، حفلة الخطبة وحفلة الشوفة وحفلة الملكة وحفلة توديع العزوبية وحفلة العرس وحفلة العودة من شهر العسل وحفلة الحمل وحفلة الخروج من الأربعين، حتى الطلاق صار له حفلة.

ولم يقف أمر الحفلات عند الأعياد والأعراس، بل صار لكلِّ حدث في حياتنا حفلة: حفلة الدخول للمدرسة، حفلة التخرُّج من الابتدائي ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة. حفلة التعيين في وظيفة، حفلة الترقية، حفلة التقاعد، حفلة النزالة، حفلة وصول الابن المبتعث لقضاء الإجازة مع أهله، حفلة وصول الابن لسن 18، وهناك قائمة أخرى من الحفلات، لا مجال لذكرها.

أنا لست ضد الاحتفال أو ضد الفرح، لكنني ضد المبالغة في الأمر، ضد أن يظلّ الإنسان البسيط المحدود الدخل يدفع مشاركات لهذه الاحتفالات غير المنتهية. وعليكم أن تقتدوا بجاري، الذي عندما تجيب له زوجته طاري حفلة، يقول لها بكل تطنيش:

- عساكِ بس رشّيتِ الثيّل؟

علماً بأنّ ليس لديهم ثيّل!

*نقلاً عن "الجزيرة"