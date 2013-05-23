موقوف يقتل رجل أمن سعودياً في سجن الطائف

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة 05:15 من صباح الخميس 23 مايو/أيار، وأثناء مبادرة رجال الأمن في سجن محافظة الطائف، الخاضع لإدارة المباحث العامة في مباشرة حريق في أحد عنابر السجن، تعرض العريف عبدالمغني عواض جويبر الثبيتي، لاعتداء مباغت من الموقوف بالسجن لعلاقته بجرائم الفئة الضالة، فهد بكر محمد هوساوي، وذلك أثناء محاولة إنقاذه من الحريق، ما أدى إلى استشهاده، بحسب المتحدث.

وقال المتحدث إن الجاني هوساوي تعمد افتعال الحريق بهدف الهروب من السجن.

هذا وباشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الجريمة.