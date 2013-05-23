وزارة الحج تعلن إكمال منظومة برنامج "يسر" الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج، ممثلة في وحدة العلوم والتقنية، اكتمال الترتيبات اللازمة للدخول في منظومة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" الذي سيسهل أعمال الوزارة وربطها إلكترونياً بجميع الوزارات والقطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في شؤون الحج والعمرة.

وقال وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار إنه سيتم إدخال جميع البرامج التي لم تكن تستخدم التقنية داخل منظومة الحكومة الإلكترونية، وتأهيل الكادر الوظيفي من خلال التدريب والممارسة للإلمام الكامل بهذه النقلة النوعية واستراتيجيتها القادمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أكد الحجار أن "برنامج يسر رصد له 36 مليون ريال لدعم التحول الإلكتروني في أعمال الوزارة الذي سيتحقق معه- إن شاء الله- الرقي والنهوض بمستوى الخدمات التي تؤدي لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم".

وكشف وزير الحج أن المسار الإلكتروني للحج سينفذ خلال حج هذا العام، وسيبدأ ممثلون لسبع جهات حكومية هي وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ووزارات الخارجية، الصحة، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة الحج العليا، وبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" العمل به من بلد الحاج ومنافذ المملكة البرية والجوية والبحرية, فيما ستعد اللجنة دراسة التكاليف المالية للمشروع وتقديرها، على أن تقوم وزارة الحج ببحث اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع مع وزارة المالية بعد إقرارها من اللجنة.

وأضاف "الحجار": "تعمل وزارة الحج وفقاً لـ''يسر'' الذي يقوم بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية على التقليل من المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن, إضافة إلى وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية, حيث أخذت الوزارة وقتاً في تطبيق جميع حلقات ''يسر'' لأن العمل الإلكتروني والتقني لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه بشكل كلي وعاجل لأن ذلك يحتاج إلى وقت وخطوات مرحلية يتم فيها التطبيق الجزئي حتى الوصول لمرحلة الاكتمال الكلي حيث تمكنت الوزارة من استخدام التقنية في جميع أنماط الخدمات التي تقدم للجهات أو الأفراد المستفيدين منها".