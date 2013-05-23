وفاة مقيم بفيروس كورونا في منطقة القصيم بالسعودية

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بياناً صحفياً مساء الأربعاء، يوضح وصول نتائج تحليل مقيم عربي عمره 63 عاما، كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة منها ضغط الدم والسكري، وتم تنويمه بمستشفى بريدة المركزي كونه كان يعاني من التهاب رئوي حاد توفي على إثر ذلك. حيث اشتبه المختصون بالحالة بعد تطابق الأعراض الخاصة بمرض كورونا وكانت النتائج بعد وصولها تشير إلى إصابته بهذا المرض.

وأشار الناطق الإعلامي لصحة القصيم الأستاذ محمد بن صالح الدباسي إلى أنه تم إرسال العينات إلى الرياض عند الاشتباه بالحالة، ووصلت نتائج التحاليل مساء الأربعاء، موضحة إيجابية الحالة.

وأكد الدباسي أن فريقا طبياً متخصصا سيحضر إلى المنطقة في وقت لاحق، للتأكد من خلو المخالطين من مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفى وذوي المتوفي، من أي أعراض مشابهة، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الإيجابية الوحيدة بمنطقة القصيم خلال الشهرين الماضيين والحالة الثانية منذ ظهور المرض.

وبين محمد الدباسي أنه لا مجال لتناقل الأخبار المغلوطة أو غير المؤكدة، طالما أن وزارة الصحة ممثلة بمختلف المديريات تتعامل بكل شفافية ووضوح مع هذه الحالات حال التأكد منها وتتعامل معها طبيا ووقائيا حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية، زياد ميمش، صرح في وقت سابق من الشهر الحالي: أن شخصين آخرين توفيا بالفيروس التاجي الجديد في منطقة الأحساء بالسعودية.

وتعد سلالة الفيروس جديدة من الفيروسات الشبيهة بذلك الذي يسبِّب مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس".

وأضاف زياد ميمش أن هناك 15 حالة مؤكدة ضمن أحدث مجموعة من الإصابات، وأن تسعة من هؤلاء المرضى توفوا.

ومن جانبه بيّن وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله الربيعة، لـ"العربية.نت"، في تصريح سابق حول الموضوع، أنه "حتى الآن لم يُكتشف علاجٌ للفيروس الجديد كورونا، وأن البحوث العلمية مازالت مستمرة مع منظمة الصحة العالمية، والسعودية هي الدولة الوحيدة التي تقوم باستقصاء وبائي من بين دول العالم، ومنذ ظهور أول حالة منذ سنة ووزارة الصحة مازالت تجري بحوثاً مع بيوت الصحة للوصول إلى أي دليل يوضح كيفية انتقاله أو الحصول على علاج له".

وقال الربيعة إن "عدد الحالات التي وصلت منذ ظهور الفيروس في سبتمبر الماضي حتى الآن 24 حالة، توفي منها 15 حالة".