"العمل" تكشف عن توجه لتوفير فرص عمل للنساء في المخابز

في إطار الحملة الأخيرة الهادفة إلى فتح فرص عمل للنساء في بعض المجالات، كشفت وزارة العمل عن توجهها لدعم توظيف المرأة في قطاع المخابز، فيما أكدت إحدى الشركات المتخصصة في هذا القطاع نجاح تجربة بدأتها قبل نحو عامين بتوظيف 6 سعوديات، ليصل عددهن اليوم إلى 85 امرأة عاملة، مؤكدة أن التجربة "ناجحة وإيجابية ومفيدة بكل المقاييس، رغم ما واجهته من صعوبات"، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة".

وقال مدير مكتب العمل في الأحساء عبدالرحمن الصياح: "إن الوزارة تعمل على تعزيز توظيف النساء في مختلف القطاعات التي تناسب طبيعتها"، موضحاً أن نظام العمل الجديد "فصّل للنساء عدداً من مواده وبنوده، ترعى وتدعم توظيفها وتساويها بالرجل في الحقوق والواجبات".

وذكر الصياح، خلال مشاركته في اجتماع عُقد في "غرفة الأحساء"، لمناقشة سبل دعم توطين وتوظيف العنصر النسائي في قطاع المخابز، أن هناك "دراسة لإعادة صوغ استراتيجيات التوظيف والتوطين، في كثير من المؤسسات والشركات، بما يساعد على استقطاب النساء وتوظيفهن"، مؤكداً أنه "لا توجد تراخيص خاصة لعمل النساء في المصانع والمنشآت، طالما تتوافر بيئة عمل مناسبة تحقق عدم الاختلاط".

بدوره، أكد رئيس لجنة المخابز في "غرفة الأحساء" محمد العفالق، أهمية موضوع الاجتماع، "كون الأحساء مؤهلة لتشهد تعزيز تجارب رائدة وناجحة في مجال توظيف النساء في قطاع المخابز، بالتنسيق والتعاون مع مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية".

وأوضح أن "ارتفاع نسبة بطالة النساء في المملكة، وزيادة مستوى تعليمهن، مع وجود شح في فرص العمل النسائية، ومحدودية القطاعات التي يمكنها العمل فيها، أسباب رئيسة لتوطين النساء في هذا المجال الحيوي".

