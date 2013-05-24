إحراق كاميرتين ومركبة لـ"ساهر" في وضح النهار بمكة

لا تزال كاميرات ساهر تتعرض بين الحين والآخر لعمليات التخريب والتحطيم، على الرغم من كافة الجهود المبذولة لمكافحة تلك الأعمال.

وفي آخر الأحداث، قام مجهولون بإحراق سيارة وكاميرتين لساهر بمادة حارقة أمام الملأ وفي وضح النهار، بعد أن قاموا بتحطيمهما.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة المقدم مهندس فوزي الأنصاري قوله: "إن عدداً من الشباب المجهولين قاموا صباح أمس الخميس بتحطيم صندوقين لساهر وحرقهما، وذلك برمي مادة حارقة عليهما، ومن ثم تحولوا إلى إحدى السيارات التابعة لنظام ساهر وقاموا بحرقها، إلا أنه سرعان ما قام قائدها بإطفاء النيران بعد أن التهمت جزءا من مؤخرة المركبة".

وبين المقدم الأنصاري أن التحقيقات جارية بعد أن تم تحويل القضية إلى قسم الشرطة لإكمال اللازم، مؤكدا أنه لا توجد خسائر في الأرواح.