حملة مرورية مكثفة ضد "التفحيط" بالرياض

كشف تقرير صادر من إدارة مرور الرياض أن فرق البحث والتحري نجحت في ضبط 137 مفحطاً و196 متجمهراً خلال الفترة بين 10 أبريل/نيسان إلى 10 مايو/أيار بالرياض، واحتجزت 274 سيارة تخص المفحطين والمتجمهرين.

وقبضت دوريات المرور على 58 مفحطاً أثناء ممارسة التفحيط في الموقع، في حين تم إحضار الآخرين من قبل البحث والتحري المروري فيما بعد، ومن ثم إيقافهم لاستكمال إجراءات إصدار الأحكام عليهم، والتي تجاوز بعضها الإيقاف لمدة 6 أشهر كعقوبات مقررة من هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، والتي تخضع لتوجيهات وزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض.

وأشار التقرير المروري إلى أنه تم إيقاف 21 حدثاً من المفحطين والمتجمهرين في دار الملاحظة، كما تم إيقاف 196 من المتجمهرين وحجز عدد 274 سيارة تخص المفحطين والمتجمهرين، بالإضافة لمخالفات أخرى مثل تعديل المركبة أو تغيير اللون بدون إذن أو تركيب لوحات لا تخص المركبة.

كما تمكنت فرق البحث والتحري بمرور الرياض من القبض على عدد 5 سيارات مسروقة بالقوة وبتهديد السلاح، حيث إن إحداها قد تسبب قائدها بحادث نتج عنه وفاة مرافقه وهروبه مع مرافقه الآخر، وأخرى تسبب قائدها بحادث نتج عنه إصابات لثلاثة من المتجمهرين بإصابات بليغة عندما تسبب بدهسهم حيث بترت ساق أحدهم بالمستشفى. وتم القبض على جميع قائدي السيارات الخمس المسروقة مع مرافقيهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.