في مستشفى حكومي فرنسي

وهذه ليست أول مرة أدخل فيها مستشفى حكومياً فرنسياً، ولكن هذه أول مرة أكتب فيها عنها، وكنت في البداية أتردد كبقية العرب الخليجيين على المستشفى الأميركي، ولكنّ تجربتي معه كانت مريرة، فقد أجريت فيه عليّ عمليتان جراحيتان إحداهما كسر في يدي ففشلتا وفضلاً عن ذلك فإنّ أسعاره باهظة.

ثمّ جربت مستشفى حكومياً اسمه كوشان تابع لجامعة باريس، وما زلت أتردد عليه وأقيم فيه منذ سنين من وقت لآخر، وفي الأيام الأخيرة أصبت بأزمة كلوية وقلبية في نفس الوقت، فدخلت المستشفى وخضعت للفحوص الطبية المطلوبة، ووصفوا العلاج واستجبت له، ومكثت فيه أربعة أيام، والمستشفي أول ما يلفت نظرك إليه نظافته، والغرفة وكانت خاصة نظيفة وتنظف كل يوم كما أنّ دورة المياه نظيفة وتنظف أيضاً مرة في اليوم، وأكثر من مرة إذا استدعى الأمر، وهذا لا تجده بنفس المستوى في مستشفياتنا الحكومية.

وقد قالت لي إحدى قريباتي التي قضت مدة في مستشفى حكومي إنّ القطط تمرح وتسرح فيها، وإذا وجدت القطط لا بدّ أن توجد الفئران (الشيء لزوم الشيء) وبالطبع نحن كشعب وأفراد مسئولون عن ذلك، فنحن نفتقر إلى ثقافة النظافة، ومن نعتمد عليهم من خدم أو عمال للتنظيف، يفتقرون أيضا إليها.

وقد فاتني أن أذكر التمريض فهو في منتهي الروعة، والممرضة تستجيب إذا استدعيتها في ثوان، وأخيراً بعد أن تعافيت والحمد لله سمح لي بالخروج، وعندما أردت أن أدفع الحساب قيل لي إنه سيرسل إلى عنواني بعد أيام، الأمر الذي لا يحدث عندنا حيث يحجز المريض أو الطفل أو الجثمان، إلى أن يتم الدفع، وقد شعرت حين خرجت أنّ الحياة جميلة شريطة أن نعرف كيف نحياها، ولكننا مع الأسف حين نتعلم كيف نحيا يكون الوقت قد فات لتحقيق ذلك.

*نقلا عن "عكاظ" السعودية