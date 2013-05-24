مراكز لضيافة أطفال الموظفات خلال الدوام بإدارة سعوديات

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية السماح للمواطنات السعوديات بفتح "مراكز لضيافة الأطفال"، بهدف تقديم خدمات للأمهات والعاملات خلال فترة دوامهن الرسمي في الفترة الصباحية والمسائية وأثناء انشغال الأسر في حفلات الزواج والمناسبات، حيث يكون الاحتضان في هذه المراكز بالساعات خلال اليوم الواحد.

ووضعت الوزارة لائحة وضوابط متكاملة في 47 مادة تنظم العمل في هذه المراكز التي ستسهم في حل الكثير من إشكاليات الأسر السعودية، بحسب ما أوردت صحيفة "المدينة"، كما تفتح المزيد من فرص العمل أمام المواطنات عبر العمل في هذه المراكز الحيوية والهامة. وقد تضمنت الشروط مواصفات معينة مفروضة على مالكة المركز، كما تطرقت إلى شروط السلامة وغيرها. فيشترط في مالكة المركز على سبيل المثال أن تتولى الإشراف عليه، ويشترط أن يكون لكل مركز مديرة تحمل الشهادة الجامعية في العلوم الإنسانية التربوية، ومتفرغة تفرغا كاملا له، ويقتصر العمل في المركز على المواطنات ممن لا يقل مؤهلهن العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما على المراكز أن يلتزم بالمحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة، والعادات والتقاليد السعودية، وأن تكون الرسوم ميسرة، ومرتبطة بنوع وحجم الخدمات المقدمة لكل طفل، وبعدد الساعات التي يقيم فيها داخل المركز. ويفترض التقيد بشروط السلامة التي تحافظ على صحة وأمن الأطفال.