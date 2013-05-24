"التربية" تسمح باستخدام الطلاب آلة حاسبة في السعودية

في حين من المنتظر أن يؤدي أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة أنحاء السعودية، سمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط والمرحلة الثانوية باستخدام الآلة الحاسبة في الدروس التي وردت في مادة الرياضيات مع استخدامها في الاختبار.

وأصبح بإمكان الصفين الأول والثاني المتوسط استخدام الآلة الحاسبة فقط في الدروس التي وردت فيها من دون غيرها ولا تستخدم في الاختبارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، إذ وجهت الوزارة جميع إدارتها التعليمية بالتماشي بموجب هذا القرار واستبعاد الحاسبات البيانية أو التي يمكن برمجتها وتسجيل معلومات عليها أثناء تأدية الاختبارات.

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة أطلقت فعلياً عدداً من الخدمات الإلكترونية التي ستساعد أولياء الأمور على متابعة أداء أبنائهم في مدارس التعليم العام عن بعد، مضيفاً أن نتائج العام الدراسي الحالي سيتم إتاحة الاستعلام عنها مباشرة من خلال نظام "نور"، وسيمكن النظام المستعلمين من طباعة كشف الدرجات مباشرة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

ودعا المتحدث جميع أولياء الأمور إلى الحصول على الرقم السري للدخول على حساب الطالب أو الطالبة من خلال إدارة المدرسة التي يدرس فيها أبناؤهم والاطلاع على الخدمات المتاحة، التي منها متابعة التحصيل الدراسي والتربوي والتعرف على الجدول الدراسي ومتابعة الواجبات المدرسية وتلقي ملاحظات المدرسة وتوجيهاتها.

كما يقدم النظام خدمات تتعلق بطلبات النقل بين المدارس وكذلك الاشتراك في النقل المدرسي من خلال الحافلات المدرسية، إضافة إلى تقارير الحضور والغياب، والتواصل المباشر مع المدرسة والمعلمين، وأبان أن هذه الخدمات تعتبر المرحلة الأولى من جملة الخدمات التي سيطلقها النظام على مراحل مقبلة.