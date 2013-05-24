3 ملايين يدخلون الامتحان النهائي صباح السبت بالسعودية

يؤدي أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، غداً السبت، الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية بجميع مناطق المملكة، إذ يخوضون غمار الاختبارات لجني الحصاد الدراسي.

واستعدت كل القطاعات المعنية بموسم اختبارات، وهيأت وزارة التربية والتعليم إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية التي يستطيع الطلاب والطالبات خلالها تقديم اختباراتهم بيسر وسلاسة.

وكانت الوزارة قد اعتمدت الخطة الزمنية لمتابعة الاختبارات والإدخال على نظام "نور" للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري من خلال اللجان المختصة في الإدارة العامة للاختبارات والقبول ومشرفي الاختبارات في إدارات التربية والتعليم، وذلك بعد أن أنهى أكثر من مليونين و700 ألف من صفوف التعليم الابتدائي، عملية التقويم الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، أن الوزارة تعمل منذ وقت مبكر بجميع كوادرها على تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة مع الحرص على أن تسير الاختبارات وفق ما أعد لها من تخطيط في ضوء لوائح الاختبارات المعمول بها.

وأكد أن العمل سيكون وفق الخطة الزمنية المحددة للرصد وإظهار النتائج بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي "نور".