الرياض تواصل حملتها على المنشآت المخالفة

بعد أقل من أسبوع عن إعلان أمانة مدينة الرياض إغلاق أكثر من 380 مطعماً مخالفاً لاشتراطات السلامة، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إغلاق 13 منشأة طبية خاصة إغلاقاً تحفظياً بناء على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية من مخالفات.

وشملت المخالفات العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية، وعدم الالتزام بالتعقيم أو وجود النقص في التجهيزات الطبية وفي سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ. كما شمل الإغلاق مركزاً طبياً يعمل في مجال الاستشارات النفسية لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية لعدم وجود استشاريين وممرضين مرخصين، ومنع أحد العاملين بالمركز من دخول لجان التفتيش من القيام بعملها والدخول للمركز.

وكشف مدير عام صحة الرياض، الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم، أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، ستواصل جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، مؤكداً أنهم لن يتهاونوا مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى، أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، والتي سوف تتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشأة الصحية.

إغلاق محلات وأسواق

من جانب آخر، أغلقت أمانة منطقة الرياض أربع أسواق كبرى لأسباب تنوَّعت ما بين وجود مخالفات صحية وسوء نظافة، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، ووجود سوء تخزين لحوم.

كما واصلت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض حملتها التصحيحية الرقابية الشاملة على المخابز والحلويات وشركات تأجير السيارات وحجز المواقف والتعدي على الأراضي، حيث أغلقت 137 محلاً متنوعاً خلال 232 زيارة ميدانية، كما تم إيقاف 228 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وشددت أمانة الرياض على استمرارية حملاتها التصحيحية الرقابية المفاجئة على المطاعم، وستكون على شكل زيارات روتينية أو مفاجئة لكل مطعم ومحل مختص بالصحة العامة، لمراقبتها بشكل مستمر، لمنع المخالفات الصحية داخلها، ولتوفير البيئة الصحية الملائمة لسكان العاصمة من المواطنين والمقيمين.

واشتملت المخالفات الصحية على تدني مستوى النظافة العامة داخل هذه المحلات، وسوء تخزين وتبريد المعجنات والحلويات، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، وسوء الأواني المستخدمة داخل هذه المحلات، والتلاعب في أوزان الخبز، واستخدام الديزل في تصنيع الخبز.

كما ضبطت بلدية الرياض عدداً من العمالة الوافدة تقوم بتخزين وتجهيز رؤوس أغنام مجهولة المصدر داخل منزل شعبي في حي العود بطريقة غير مستوفية للاشتراطات الصحية تمهيداً لطهيها وتقديمها للزبائن في أحد المطاعم الشعبية.

وأغلقت بلدية البطحاء الموقع بشكل فوري مع مصادرة الرؤوس غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلافها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المطعم المخالف.

كما ضبط مراقبو البلدية تخزين ما يزيد على 250 رأس أغنام مجهولة المصدر داخل غرف البيت الشعبي، إضافة إلى وجود عمالة بشهادات صحية منتهية مع تدني مستوى النظافة لدى العاملين، وترك أغطية فتحات الصرف الصحي مكشوفة بشكل غير صحي.