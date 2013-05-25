سعود الفيصل: لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير، سعود الفيصل، السبت 25 مايو/أيار، رفض المملكة العربية السعودية أي دور للرئيس السوري، بشار الأسد، في مستقبل سوريا، مشدداً على "رفض اقتراح مشاركة الرئيس السوري في مؤتمر جنيف2 المرتقب، وكذلك المقربون منه ممن تلوثت أيديهم بدماء السوريين"، على حد تعبيره.

وأعلن الفيصل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الهندي، سلمان خورشيد، في جدة، أن "السعودية تؤيد الشعب السوري الذي عبر بكل جلاء عن عدم رغبته في أن لا يكون للأسد أي دور، ونحن نؤيد ما يؤيده الشعب السوري".

وأكد على ضرورة منح الحكومة الانتقالية المقترحة في سوريا كبديل لنظام الأسد "صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة شؤون البلاد" بعد رحيل الأسد.

وشدد على ضرورة الاستمرار في "دعم المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للمعارضة، وتمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم ضد آلة القتل الرهيبة في سوريا".

كما أشار أيضا إلى "ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية" بكافة أنواعها للشعب السوري.