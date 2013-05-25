برنامج الثامنة يجمع سعودياً بأمه المصرية بعد 25 سنة

قال مقدم برنامج "الثامنة" الذي يعرض على شاشة "mbc"، داود الشريان، في حديث إلى نشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن نجاح البرنامج في اجتذاب حوالي 3 ملايين مشاهدة لفقرة تجمع شاب سعودي مع أمه المصرية التي لم يلتق بها منذ 25 عاما، يفتح ملف الأمهات السعوديات وغير السعوديات في المملكة اللاتي يتعرضن للحرمان من رؤية أطفالهن، مؤكدا أن الشاب السعودي حصل على وظيفة ومنزل ومهر زواجه وتم تسديد كافة ديونه.

وأكد في حديث، السبت 25 مايو/أيار، أن "أخبار الناس هي الدراما الحقيقية، وأن الإعلامي إذا أخبر عن الناس، يشاهده الناس".

وذكر الشريان أن برنامجه تلقى تفاصيل حكاية الشاب السعودي الذي لم يشاهد أمه منذ ربع قرن، وأنه اتخذ قرارا بترتيب اللقاء، حيث تم استحضار الأم من القاهرة عن طريق السفارة السعودية، وجاء الشاب السعودي إلى الرياض ليلتقي بأمه في مشهد درامي مؤثر لم يعتده الإعلام السعودي، ولا يزال يجتذب مشاهدات كثيرة على "يوتيوب".

وحول تقديم وظيفة خلال الحلقة للشاب السعودي، أوضح الشريان قائلا: "وجدنا أن مشكلة البطالة والفقر هي التي حالت بين لقاء الشاب الذي لا يجد عملا ووالدته الفقيرة، وفكرنا في الاتصال بمدير عام الإدارة العامة للمرور في السعودية، اللواء عبد الرحمن المقبل، الذي وافق على إيجاد وظيفة فورا للشاب تم الإعلان عنها على الهواء مباشرة عقب اللقاء الدرامي مع الأم".

وكشف أن الشاب حصل بعد الحلقة على منزل من فاعل خير، وتم تسديد ديونه، ودُفع مهر زواجه، ما يعني أن كافة مشكلاته تمت تسويتها.

وذكر الشريان أن برنامج "الثامنة" تلقى الكثير من الحالات المماثلة عقب الفقرة الناجحة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفكير في أسلوب مهني للتعامل مع الحالات المذكورة، تفاديا لتكرار المضمون خلال فقرات البرنامج المختلفة.

