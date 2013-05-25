خادمة جميلة تدفع سعودية للتنازل 10 سنوات عن "الشغالة"

وقّعت سيدة بالمنطقة الغربية على تعهد التزمت بموجبه بعدم مطالبة زوجها بخادمة منزلية لمدة عشر سنوات مقبلة، والقيام بأداء واجباتها المنزلية بمفردها، وذلك بعد أن أحضر لها الزوج خادمة حسناء.

وكانت السيدة أصرت على زوجها، وفقاً لـ"عكاظ"، على إحضار عاملة منزلية، رغم أنها كانت بصحة جيدة ولديها طفل واحد فقط، ورغم محاولات الزوج لإقناعها بعدم قدرته على تسديد راتب شهري للخادمة، إلا أن الرجل اضطر أن يستنجد بشقيق زوجته، فاتفقا على إحضار عاملة تتصف "بالجمال".

وفور مشاهدة السيدة للعاملة "الحسناء"، أبدت رفضها الشديد لدخول العاملة لمنزلها، فأصر الزوج على بقاء الخادمة واستكمال إجراءات نقل كفالتها، إلا أنه بعد النقاش تعهدت الزوجة بعدم المطالبة بعاملة منزلية لمدة 10 سنوات مقبلة، أي بعد أن تزيد مسؤوليات الأسرة بالمنزل.