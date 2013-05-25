مرور الرياض: خطة موسم الاختبارات تشمل مراقبة "المفحطين"

أعلن مرور الرياض عن وضع خطة متكاملة لموسم الاختبارات، لمتابعة حركة السير في الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، وضمان وصول الطلاب لمدارسهم في الوقت المناسب لأداء اختباراتهم دون تأخير، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح مدير مرور منطقة الرياض العقيد علي عبد الله الدبيخي أن الخطة تشمل نزول كافة رجال المرور الضباط وضباط الصف الإداريين مع الميدانيين في الطرقات وعند التقاطعات وعلى المحاور الرئيسية المؤدية إلى المدارس والمجمعات التعليمية.

ودعا العقيد الدبيخي أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم ومعرفة مواعيد انصرافهم من مدارسهم، مشيراً إلى ما تشهده فترة الاختبارات من تجاوزات وتفحيط، مؤكداً أن رجال المرور سيتعاملون بحزم مع أي تجاوزات مرورية.