هطول الأمطار يتواصل على مناطق في جنوب السعودية

شهدت منطقة عسير والمحافظات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، السبت 25 مايو/أيار، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، في تواصل لموجة الأمطار على أجزاء من المنطقة الجنوبية، بعد أن توقفت في معظم نواحي المملكة.

وهطلت الأمطار، عصر السبت، على محافظة النماص والقرى والمراكز التابعة لها.

كما شهدت الأجزاء الشمالية من مدينة أبها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، سبقتها سحب رعدية غائمة ورياح نشطة.

والفرصة مهيأة لاستمرار هطول الأمطار خلال الفترة المقبله على أجزاء من المنطقة.

وحذرت إدارة الدفاع المدني بمنطقة عسير، السكان والزوار من التواجد في المناطق الخطرة أثناء هطول الأمطار مثل الأودية ومجاري السيول أو المناطق الصخرية لمجاري الأمطار المنتشرة بالمنطقة، وذلك تفادياً لتساقط الصخور أو حدوث انهيارات جبلية من جراء الأمطار.