12 ألف وظيفة تعليمية جديدة في السعودية العام المقبل

تعتزم وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية الإعلان عن 12 ألف وظيفة تعليمية، تشمل معلمين ومعلمات على المستويين الرابع والخامس من لائحة الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، في مدارس التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الخدمة المدنية ستعلن عن الوظائف في شعبان المقبل حتى يتسنى إجراء المفاضلة التعليمية، والتي تشترط على المتقدمين والمتقدمات إجراء اختبار الكفايات الذي ينفذه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) لمهنة التدريس.

ويشمل الاختبار معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتم تحديد اختبارات الكفايات في أربعة أجزاء أساسية للمفاضلة وهي (المعايير التربوية، المعايير اللغوية، المعايير العددية، والمعايير التخصصية).

ووفقاً للمصدر فإن النسبة المطلوبة لتجاوز اختبارات الكفايات هي 50% فما فوق من الدرجة الكلية، و50 في المائة فما فوق من درجة التخصص، وعلى هذا فإن من حصل على 50 % فأعلى في كلتي الدرجتين يعتبر مجتازاً للاختبار ويحق له أن تفاضله وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الاختبار يعتبر معياراً من معايير المفاضلة لدى وزارة التربية والتعليم.