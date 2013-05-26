إغلاق مطعم لـ"المثلوثة" يصنع الصلصة ببراميل الطلاء

أغلقت أمانة منطقة الرياض، الأحد، أحد أشهر المطاعم في المنطقة والمختص بصناعة وجبات "المثلوثة"، وجاء ذلك ضمن حملة قامت بها الأمانة ضد فساد اللحوم والأطمعة، استهدفت من خلالها محال المطاعم وأسواق اللحوم والخضرة.

وقامت الأمانة بإغلاق المطعم المخالف، وذلك بعد أن اكتشفت أنه يقوم بصناعة "الصلصة الحارة"، بداخل براميل لطلاء البوية (صبغ الجدران).

كما داهمت الأمانة سوق اللحوم بمدينة الرياض، وكشفت لحوم مغشوشة وغير طازجة، حيث تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيها رجال الأمانة وهم يقومون بمصادرة هذه اللحوم.

وفي وقت سابق أنهت أمانة منطقة الرياض حملتها الرقابية على المطاعم التي استمرت أربعة أيام بإغلاق 380 مطعماً وكافتيريا للوجبات السريعة في مختلف أحياء العاصمة، بسبب تجاوزات تتعلق بالنظافة والسلامة العامة.

وكان أبرز المخالفات التي سجلها مراقبو الأمانة تدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، كما المستوى المتردي للمعدات المستخدمة في عملية الطهي في هذه المنشآت.

وأسفر اليوم الأخير للحملة عن إغلاق 133 مطعماً، فيما كانت حصيلة اليوم الأول 52 مطعماً، والثاني 96، والثالث 99 مطعماً. كما أسفرت الحملة عن إيقاف بائعين جائلين غير سعوديين مخالفين لأنظمة البيع، ومصادرة بضائعهم واحتجاز بعض السيارات، وإصدار مخالفات مالية على أصحابها.

وكانت أمانة منطقة الرياض خصصت رقم هاتف مركز طوارئ الخاص بسكان العاصمة (940) للإبلاغ عن أية مخالفة، ومنها تلك المتعلقة بالصحة العامة.