استخدام الهوية كجواز سفر.. وبطاقة أسرية للأرامل

كشف وكيل وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا عن دراسات تقوم بها الجهات المختصة حالياً لاستخدام بطاقة الهوية كجواز سفر، مع دمج خدمات أخرى في البطاقة وإنشاء بطاقة أسرية للأرامل والمطلقات، بحسب ما أفادت صحيفة المدينة.

وأوضح خلال اللقاء السنوي الثالث لمديري الأحوال بمناطق المملكة أمس أن إدارة الأحوال تسعى في الفترة المقبلة لإصدار بطاقة أسرية للأرامل والمطلقات ليستفدن منها في متطلبات حياتهن المختلفة، وقال: "إنها ستظهر قريباً بالتعاون مع المركز المعلومات الوطني".

وأشار إلى أنه يجري العمل على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية شاملة ومتنوعة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذكر أن هناك لجانا بين عدد من القطاعات مثل الصحة والعدل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لتبادل المعلومات والبيانات، بحيث تكون البطاقة شاملة بدلاً من أن تكون مقتصرة على خدمة واحدة وهي الهوية الوطنية وبين أن ذلك يحتاج لوقت وتنسيق مع القطاعات المختلفة.

وعن استخدام بطاقة الهوية الوطنية كبطاقة صراف أجاب الفدا: "إن الإمكانيات موجودة ونحتاج إلى تجهيزات وبرامج"، وقال: "نحن بالأحوال لا نقف عند أن تكون الهوية بطاقة فقط بل تستخدم لأكثر من غرض، ونأمل في المستقبل أن تحوي البطاقة الوطنية جميع ما تحويه الخدمات الموجودة بالبطاقات الأخرى".



وبخصوص وضع أبناء السعوديات الذين لم يحصلوا على الجنسية قال: "إن هناك تعليمات خاصة واستثناءات، وبالنسبة للأبناء يضاف للوالد ريثما يكملوا نقاط التجنيس ومن ثم يجنسوا وذكر أنه لا يوجد بالمملكة كلمة (بدون)، إنما هي نقاط ومتطلبات متى ما أكمل الساعي للحصول على الجنسية فهو مرحب به ونحن جاهزون لتلبية طلبه وإنهاء إجراءاته".

وأشار الفدا إلى أن هناك توسعاً لفتح مكاتب نسائية بعد الأمر الخاص بمنح بطاقة هوية لنساء في خطة موسعة تمتد 7 سنوات، وتم إعداد ميزانية خاصة لتنفيذ أكبر عدد من المكاتب النسائية، وذكر أن افتتاح المكاتب سيكون حسب كثافة السكان وبعد المحافظة عن أقرب مكتب نسوي وسيتم على أربع مراحل خلال 7 سنوات قادمة.

وحول إصدار الهوية الوطنية لسكان الأرياف والقرى من الرجال، قال الفدا: "إن الأحوال لديها حقائب متنقلة وتم تأمين سيارات بجميع المكاتب بالمملكة"، أما فيما يخص النساء فقال: "إن هناك مشروعاً رفع للوزارة لتكليف موظفات بالذهاب للقرى والهجر لخدمة النساء عن طريق عربات الأحوال وشعارهن (أحوالنا أحوالكم)".