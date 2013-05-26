الشرطة تطيح بعصابة ارتكبت 120 جريمة سلب بالرياض

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بأربعة جناة من جنسيات إفريقية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، بعد ثبوت تورطهم بارتكاب ما يربو على مئة وعشرين جريمة سرقة، منها أربعون جريمة سرقة سيارات وثمانون جريمة سطو على المارة وتهديدهم بسلاح أبيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال وممتلكات خاصة. بحسب ما أوردت صحيفة الرياض.

وكانت مراكز شرطة الرياض قد تلقت بلاغات من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرضهم للاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال ومتعلقات خاصة، تحت التهديد بسلاح أبيض "ساطور" من قبل أربعة جناة، وبلاغات أخرى بلغت 40 بلاغاً عن سرقة سيارات من مختلف الأنواع والموديلات تعود لمواطنين ومقيمين من عدد من أحياء الرياض أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها.

واتضح لدى فريق البحث والتحري المكلف بجمع القضايا ودراستها، تكرار الأوصاف للأشخاص من ذوي البشرة السمراء، كما أن اللهجة التي يتحدثون بها تشير الى أنهم ليسوا عرباً، مما جعل الفريق يركز على الجاليات الإفريقية غير العربية، وبعد جهود جبارة تم الاشتباه بأربعة أشخاص أفارقة، وتم القبض عليهم واحدا تلو الآخر عقب التأكد من وقوفهم خلف ارتكاب تلك الجرائم.

وبمباشرة التحقيق معهم اعترفوا بسرقة أكثر من أربعين سيارة مختلفة، مؤكدين في اعترافاتهم التخطيط المسبق لارتكاب جرائمهم وسلب أكثر من ثمانين شخصاً وقاموا بالدلالة على عدد كبير من مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث، وعثر على جزء من المسروقات.

ولا يزالون موقوفين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة من يشاركهم أو يسهل تصريف تلك المسروقات، وللتعرف على أي أنشطة أو أساليب إجرامية أخرى لهم علاقة بها.