الشورى يشدد على وضع استراتيجية لقضايا الحج والعمرة

شدد مجلس الشورى السعودي في التوصيات التي أقرها أمس الأحد على ضرورة إسراع وزارة الحج في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى 25 عاماً القادمة. بحسب صحيفة "الرياض".

ووافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي طالبت وزارة الحج بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين من بداية شهر ذي الحجة، كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى لتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج العام الماضي، كما أقر توصية لوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة.



وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر قبل نحو خمس سنوات المتضمن تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آليات للتنفيذ.

كما أقرّ مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية الأحد، توصية تلزم المنشآت بالتأمين لصالح طرف ثالث، وأكد رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور سعد مارق لـ"العربية.نت"، أن المجلس أقر التوصية بأكثر من ١٠٠ عضو.

وقال مارق: "تلزم التوصية المنشآت بالتأمين لطرف ثالث (الغير) بأغلبية، وتتحول التوصية بعد إقرارها لقرار المجلس، ويتخذ بها الطرق النظامية".

من جانب آخر أجل المجلس، دراسة مشروع توصية تنص على فرض ضريبة دخل بنسبة مئوية على دخل الوافد، ضمن التقرير السنوي لوزارة العمل مما يعني فرضها على الوافدين العاملين في القطاع الخاص فقط.

وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي تضمن الرد على ملاحظات الأعضاء بشأن أداء وزارة العمل وهي محل التوصية، تم تأجيل التوصية إلى تقرير الوزارة المقبل، مما يجعلها عرضه للإسقاط إن لم يتمسك بها العضو الذي تقدم بها.

وكان المجلس رفض في دورته الماضية نفس التوصية بعد أن صوت ضدها 70 عضواً مقابل 45 مؤيداً.

كما تم تأجيل دراسة توصية أخرى تطالب بعدم السماح للوافد بالتحويلات المالية إلا بموافقة صاحب العمل (الكفيل)، بهدف الحد من التحويلات للخارج من مصادر دخل غير العمل المسوح به، وإيقاف لجوء العمالة إلى إتمام التحويلات عن طريف مؤسسات خدمية غير نظامية مقابل مبالغ من التحويل.