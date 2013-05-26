حريق بجدة يودي بحياة طفل وامرأة ويصيب طفلاً آخر

أعلن الدفاع المدني بجدة، عن ورود بلاغ من مواطن، مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الربوة شمال محافظة جدة، والذي جرى على الفور تحرك فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والمعدات المساندة للموقع.

وبعد معاينة الدفاع المدني تبين أن الحادث عبارة عن حريق شب في شقة بالدور الأرضي بمبنى شعبي مكون من دورين وملحق، حيث اندلع الحريق في الصالة.

وباشر رجال الإطفاء عملية إخماد الحريق بعد اقتحامهم للجهة الشرقية للبناية، ومزامنة مع عمليات الإطفاء شرعت فرق الإنقاذ في عملية إخلاء الشقة من المحتجزين من منفذين، الأول اقتحام الشقة من المدخل الرئيسي، بينما عملت مجموعة أخرى باستخدام المعدات الخاصة بقص السياج الحديدي المثبت حول النوافذ من الجهة الغربية للبناية وتمكنت من إنقاذ طفل (11 سنة) تعرض لحروق بسيطة من الدرجة الأولى وضيق في التنفس، تم نقله مباشرة إلى المستشفى.

كما تم إنقاذ طفل (5 سنوات) تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي في وقت لاحق متأثراً بالإصابات التي لحقت به، كما نجم عن الحادث وفاة طفل (12 سنة)، ووفاة امرأة في العقد الرابع نتيجة الحادث.

وباشر ضابط التحقيق عمله في الموقع، ومن خلال المعاينة الفنية والمطابقة المتوافرة في مسرح الحادث، رجح أن سبب نشوب الحريق مصدر حراري خارجي ذو لهب متوهج (عود ثقاب)، وذلك أثناء عبث أحد الأطفال، حيث اشتعلت النار في أثاث المنزل وما زال التحقيق جارياً.