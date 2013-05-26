فتح الحركة المرورية في طريق الهدا – الكرا بمكة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بفتح الحركة المرورية عبر طريق جبل الهدا - الكرا في مكة المكرمة بعد غد، عقب انتهاء مشروع صيانة وتنظيف وبناء مجاري السيول في الطريق.

وأوضح محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، أن أعمال المشروع اشتملت على صيانة وإعادة ترميم الطريق جراء الانهيارات الصخرية التي شهدها بأسباب هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، حيث قامت إحدى الشركات المتخصصة بإعادة سفلتة الطريق، وإصلاح الحواجز الخرسانية على جنباته.

وكان سبب تأخر موعد افتتاح الطريق، هو انهيار أحد خمسة مواقع يجري العمل فيها بمشروع طريق الهدا، حيث أدت الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية إلى انهيار جزء كبير من الرمال والمصدات في الموقع.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف عن إغلاق طريق الهدا - مكة المكرمة، في الـ17 من فبراير/ شباط الماضي، كما سيستغرق هذا الإغلاق أربعة أشهر.

ويأتي سبب إغلاقه في الفترة الماضية، لتنظيف مجاري السيول بجبل كرا، وتنفيذ حمايات خرسانية مسلحة تمنع تساقط الصخور. وعمل مندوبون للمرور والطرق والنقل والشركة المنفذة بمسح الطريق دورياً للتأكد من سلامته قبل فتحه أمام حركة السيارات العابرة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك خلال فترة إغلاقه.