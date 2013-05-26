مطار الرياض يقلع من مطار جدة !

مشروع تطوير مطار الملك خالد بالرياض يعيد إلي كل الذكريات المؤلمة عن مخاض مشاريع ترقيع، أقصد تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة !

لقد مر مطار جدة بمخاض طويل من التجارب التي استهلكت من الوقت الثمين والمال العزيز الشيء الكثير، قبل الوصول إلى قناعة أن جدة بوابة الحرمين الشريفين كانت بحاجة إلى مطار جديد لا إلى ترقيع مطارها القديم !

اليوم أخشى أن مطار الرياض سيمر بتجربة مماثلة، وإن كانت أقل تعقيدا من تجربة مطار جدة لكنها في النهاية ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني وعرضه من صور ورسومات لا يبدو لي تطويرا نموذجيا بقدر ما هو بحث عن حلول أفقها الزمني قصير، وقد كنت أنتظر أن يعاد صياغة مطار الرياض بالكامل ليكون بوابة للعاصمة التي يتضاعف عدد سكانها كل 10 سنوات ويخدمها لخمسين سنة قادمة لا إضافة بعض الممرات ونفض غبار الصالة المنسية !

ولا يلزم الأمر أن ننتظر 5 سنوات لمعالجة حاجة المطار الماسة لزيادة طاقة استيعاب مواقف سياراته أو تخصيص مواقف للوقوف الطويل الأمد، أو تنظيم نشاط سيارات الأجرة المضطرب، أو التخلص من مظاهر سيطرة الوافدين الأجانب على نشاط تأجير السيارات وتسويق غرف الفنادق بإلزام الشركات والفنادق بتخصيص وظائفها للسعوديين !

نريد لمطار الملك خالد أن يقلع في موعده ويصل لوجهته دون أن يمر بالاضطرابات الجوية أن يضطر للهبوط الاضطراري !

* نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.