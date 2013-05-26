وفاة سعودية بفيروس كورونا يرفع عدد الضحايا إلى 18

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد 26 مايو/أيار، وفاة مسنة تبلغ من العمر 81 عاماً في محافظة الأحساء مصابة بفيروس "كورونا". وأوضحت الوزارة أن الحالة كانت تعاني من فشل كلوي مزمن وأمراض أخرى.

وبينت الوزارة أنه لم تسجل حتى الآن حالات إيجابية في محافظة الأحساء منذ الأسبوع الماضي، حيث أجريت التحاليل لعدد 49 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية من مناطق مختلفة، وكانت نتائجها سلبية.

وما زال إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" الجديد منذ ظهوره 32 حالة على مستوى السعودية، قضى منهم 18، وتماثلت 9 حالات للشفاء منذ أول إصابة.

يذكر أن آخر ضحية بسبب هذا الفيروس توفيت نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة القصيم.

وما زالت منظمة الصحة العالمية لا تملك معلومات كافية عن طرق انتقال المرض بين البشر، ولكنها أوصت بتوخي الحذر إزاء الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وهو مشابه لـ"سارس" الذي أثار الرعب قبل عشر سنوات عندما انتشر في شرق آسيا وأدى إلى وفاة 800 شخص.

وفيروسات "كورونا" مجموعة واسعة النطاق من الجراثيم قادرة على التسبب بعدد من الأمراض لدى البشر من الإنفلونزا العادية إلى "سارس".