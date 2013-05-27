إصابة ١٣ بينهم امرأة في حريق بمجمع تجاري بنجران

نجح الدفاع المدني بنجران في الحيلولة دون انتشار حريق كبير شبّ في محطة محروقات في حي الحصين بنجران، حيث نجحت 9 فرق إسناد و4 فرق إطفاء و4 فرق إنقاذ في احتواء الموقف قبل وصول الحريق إلى الخزانات الأرضية، بعدما أخمدت الحريق الذي شبّ في مجمع زهرة الحصين التجاري، والمكون من محطة محروقات وعدد من المحال التجارية والشقق السكنية، بحسب ما أوردت صحيفة المدينة.

وقال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي عمير عمير الشهراني: إن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا بوجود الحريق، وعلى الفور تم انتقال 9 فرق إسناد و4 فرق إطفاء و4 فرق إنقاذ إلى موقع الحادث بمباشرة من مدير الدفاع المدني بنجران اللواء ناصر عسيري.

وفور الوصول إلى الموقع اتضح أن الحادث نتيجة تفريغ صهريج وقود في المحطة نتج عنه اشتعال النار في طرمبات المحطة بالكامل، بالإضافة إلى صهريج الوقود وأربع سيارات كانت متوقفة أمام الشقق السكنية، علاوة على تأثر المحال التجارية في المجمع والشقق، وأكد المقدم الشهراني أنه تم إخلاء الساكنين في الشقق وكذلك أصحاب المحال التجارية، مشيرا إلى وجود 5 إصابات نتيجة الدخان الكبير في الموقع نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وقد استغرقت عملية المباشرة والإخماد ساعة ونصف وما زالت التحقيقات جارية حول الأسباب.

ونوه المقدم الشهراني بدور الدوريات الأمنية التي فرضت طوقا حول الموقع لضمان وصول فرق الدفاع المدني وإبعاد المتجمهرين حول الحادث .

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة نجران محمد عبدالله الشهري أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا عن طريق فرقة إسعافية كانت تباشر حالة بالقرب من الموقع، وعلى الفور تم تحريك أربع فرق إسعافية، بالإضافة إلى القيادة الميدانية وأيضا فرقة الشؤون الفنية وطلبنا من صحة نجران الدعم والمساندة، حيث شاركت صحة نجران بأربع فرق إسعافية.

وأكد أن الهلال الأحمر عالج (11 حالة) في الموقع وتم نقل حالتين لرجل وامرأة إلى مستشفى نجران العام لتعرضهم إلى إصابة متوسطة نتيجة الدخان.