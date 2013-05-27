السعودية: تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم "وزارة الحرس الوطني".

كما أمر بتعيين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني، بالإضافة إلى إحلال اسم "وزارة الحرس الوطني" محل اسم "رئاسة الحرس الوطني" واسم "وزير الحرس الوطني" محل اسم "رئيس الحرس الوطني" أينما وردا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.

يُذكر أن الأمير متعب بن عبدالله تدرّج وظيفياً في الحرس الوطني حتى عيّن نائباً لرئيس الشؤون التنفيذية، وهو خريج أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا، وبدأ خدمته للدولة حين عُيّن ضابطاً برتبة ملازم في الحرس الوطني إلى أن وصل إلى رتبة فريق أول.

ومهمة "الحرس الوطني" تكمن في مساندة وزارة الداخلية وفروعها فيما يخصّ المحافظة على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية والحساسة والمساندة في إنفاذ الخطة الأمنية لمواسم الحج.

وتم تأسيسه في عام 1374 هـ ليواكب المرحلة التي تعيشها المملكة، وذلك بصدور أمر ملكي بتشكيل الحرس الوطني في سائر أنحاء المملكة.