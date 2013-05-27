السماح لمواطني مجلس التعاون بفتح مدارس في السعودية

أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، لائحة تنظيم المدارس الأهلية واستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير، وتمنح اللائحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية في السعودية.

وتقدم الوزارة مبلغ 2000 ريال عن كل طالب سعودي، دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة، وتملك مقرات تعليمية مبنية في الأصل على أن تكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول على 25 طالباً في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها على 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات، وأن تصنف الوزارة المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة.

ووافق المجلس بالأغلبية على اللائحة التي تمنع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي، وبتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر.

من جهة أخرى، وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي طالبت في مناقشتها لتقرير وزارة العمل السنوي بتحديد قيمة تكاليف استقدام العمالة المنزلية والحد من المبالغة في قيمتها.

كما جدد المجلس قراره الصادر قبل أربعة أعوام عندما أقر توصية جديدة تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، والتأكد من ذلك عند إصدار التراخيص اللازمة للعمل.