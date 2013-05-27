تعويض متضرري السيول والأمطار عن خسائرهم بنسبة 100%

بدأت اللجنة العليا لحصر أضرار الأمطار والسيول في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، التحقق ميدانياً من الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم في أماكن الإبلاغ، وفقا لما تم حصره من قبل محافظي ورؤساء المراكز وإدارات الدفاع المدني في جميع المناطق.

وبينت اللجان الست التي بدأت أعمالها في حائل أمس الأحد، أن التعويضات ستكون لجميع المواطنين المتضررين من السيول والأمطار بنسبة 100 في المائة، بعد أن كانت في الماضي لا تتجاوز 30 في المائة من الأضرار.

وواصلت الفرق الميدانية الست المشكلة من وزارتي المالية والداخلية أعمالها صباح أمس في مدن وقرى ومحافظات حائل، وكانت قد قدمت من الرياض للتحقق مما تم حصره في المرحلة الأولى تمهيدا لبدء إجراءات الصرف للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها في منتصف الشهر المنصرم.

وضربت السيول أماكن مختلفة من السعودية وأسفرت عن مقتلأكثر من عشرة أشخاص على الأقل فضلاً عن عدد من المفقودين، وقامت فرق الدفاع المدني بدورها باجلاء عشرات الأسر إلى مواقع الإيواء العاجل.

وقد قال الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي في وقت سابق، إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتابع لحظة بلحظة ما تتعرّض له كافة مناطق المملكة منذ بدء هطول الأمطار، وجهود كافة الوزارات والأجهزة المعنية في توفير متطلبات السلامة وأعمال الإنقاذ في المواقع الخطرة.