موظف جوازات سعودي يضرب المراجعين بحزامه ويطردهم

أثار مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 45 ثانية، صوره أحد مراجعي جوازات جدة، ونشر الأحد على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، يظهر فيه موظف أمن الجوازات وهو يضرب مجموعة من المراجعين من جنسيات آسيوية بحزامه الرسمي، ويتلفظ عليهم بألفاظ نابية، الأمر الذي أثار موجة من السخط بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن لـ"العربية.نت" الحصول على تعليق رسمي من المتحدث الرسمي باسم المديرية، التي سعت للحصول على معلومات حول الفيديو.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عج بمئات التعليقات حول الحادثة، التي وقعت صباح أمس في مقر شعبة الوافدين في جوازات جدة، وذلك في إطار حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.