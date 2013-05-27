هيئة الدواء تحذر من سلامة بعض منتجات التجميل والمياه

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقسم مراقبة ومتابعة سلامة منتجات التجميل، من استخدام منتجي "سلفر مون" وكحل الحرمين "الأثمد الوطني"، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من عنصر الرصاص المخالفة للمواصفات القياسية الخليجية رقم (1943/2009 GSO) التي تمنع احتواء المنتج التجميلي على أي نسبة من هذه المادة.

وأفادت الهيئة بأنها قامت بجمع وتحليل العديد من منتجات كحل العيون من مختلف الماركات، وذلك للتأكد من خلوها من المعادن الثقيلة السامة، مؤكدة مخاطبتها للجهات المختصة لسحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى السعودية.

وتنصح الهيئة المستهلك بعدم شراء هذين المنتجين والتخلص من العينات التي لديه، مشيرة إلى أهمية التأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كاسم المصنع، والمحتوى، ورقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج.

كما حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مياه مصنع العمرة بمكة المكرمة ذات الأحجام 4 و5 و6 غالون، المنتجة من قبل فرع شركة مصنع العمرة للمياه المحدودة بمكة المكرمة لتجاوزها للحدود القصوى للمواصفات القياسية الخليجية رقم (1025/2009) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون).

وتوصي الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته المخالفة من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج للعبوات المذكورة أعلاه حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه.

وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.

وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة رسالتها التوعوية من خلال الإعلان عن أي مستحضرات أو منتجات مضرة بصحة المستهلك.